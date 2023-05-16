Суд арестовал двух мужчин, похитивших 15-летнего подростка на северо-западе Челябинска

Обвиняемых заключили в СИЗО на два месяца
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Курчатовский районный суд Челябинска арестовал двух мужчин, которых задержали за вымогательство при похищении 15-летнего подростка. Они будут находиться в СИЗО два месяца. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
— Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля, — уточнила представитель надзорного ведомства.
В отношении двух мужчин 29 и 30 лет возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц с применением насилия. В худшем случае им грозит до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел 14 мая в Парковом микрорайоне. Двое мужчин похитили подростка и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей. Сообщения рассылались с мобильного телефона юноши. Родные школьника обратились в полицию, параллельно просили помочь с поисками в соцсетях. Подростка обнаружили живым вечером того же дня.
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