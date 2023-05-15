«Наркоманы взяли в заложники и требовали выкуп»: что известно о похищении 15-летнего подростка в Челябинске

Парню 15 лет. Фото: соцсети

В воскресенье в Челябинске пропал 15-летний подросток. Его отец Сергей С. заявил, что с телефона сына ему приходят странные сообщения: требуют выкуп в размере 85 тысяч рублей. 6 часов оперативники и волонтеры искали мальчишку в микрорайоне и ближайшем лесу. Ни следов, ни самого парня не было. Алексея (имя изменено) нашли сотрудники полиции. И эта история покрылась тайной: отец и полиция не хотят делиться подробностями произошедшего. КП-Челябинск пообщалась с семьей и друзьями парня, чтобы узнать, что могло произойти в тот роковой день.

Это фото родителям прислали похитители. Фото: соцсети

Искали 6 часов

В воскресенье родители видели Алексея в обед. Потом он ушел гулять, а через три часа с его телефона стали приходить угрозы. По словам отца, подростка удерживали двое мужчин и требовали выкуп в размере 85 тысяч рублей.

– Сначала думали, что это просто шутка, но там люди были рядом с ним, – рассказывает Сергей.

Через какое-то время позвонили двоюродному брату Алексея. А потом сообщения стали рассылать всем, чьи номера были в списке контактов. Но родители не испугались и обратились в полицию. Пока оперативники шерстили микрорайон Парковый, где пропал парень, и ближайший лес, отец собирал для поиска волонтеров.

Вечером в Парковый приехали знакомые семьи, родители одноклассников Леши и совершенно незнакомые люди. Приходили с собаками и приезжали на собственной технике.

– Я на вездеходе проехал самые тяжелые места: заброшки, труднопроходимые дороги. Собаки и люди гуляют, все хорошо. Подходил, показывал фото. Никто ничего не видел и не слышал, – рассказал КП-Челябинск представители «Русской общины» Михаил.

Парня нашли в девятом часу вечера. Его отец сообщил нам, что сын жив. Подробностями обещал поделиться позже.

Четверых человек (в том числе самого подростка) забрали в отдел полиции. Сейчас выясняют, что все-таки произошло.

Леша - активный парень. Фото: соцсети

Любит мемы и группу Nirvana

В апреле этого года Алексею исполнилось 15 лет, последние несколько лет он учится в челябинском лицее. В ВК зарегистрирован под другой фамилией. На аватарке – герой аниме, которое недавно вышло. С других фотографий на нас смотрит сам Леша – красивый светлоглазый парень.

Алексей любит аниме, мемы и, судя по подпискам в соцсетях, увлекается астрологией и наукой. Мы связались с людьми, которые есть у него в друзьях. Что произошло с Лешей – они не знают, но уверены, что обманывать семью он бы не стал.

– Он всегда говорил, что с родителями у него доверительные отношения. Раньше из дома не уходил, – рассказывает КП-Челябинск хорошая знакомая лицеиста Таня (имя изменено). – Леша спокойный парень, дружелюбный, компанейский, веселый, приятный в общении. Когда мы общались, он рассказывал что любит бегать, много времени проводит с друзьями. В последнее время мы с ним редко пересекались, но странного ничего не замечала.

Отец парня работает финансовым консультантом, мама занимается макияжем.

Слухи о закладках

Создается ощущение, что Леша обычный подросток. Но почему именно он стал жертвой двух похитителей? И почему вся эта история покрыта мраком? Отец, который публиковал посты о пропаже сына и всем подробно рассказывал обстоятельства произошедшего, резко прекратил обсуждать эту тему. Даже его близкие, которые участвовали в поисках, не знают, как и где нашли мальчика, и как он там оказался.

Ночью в соцсетях появилась информация, что парень замешан в распространении наркотиков. Мол, из-за закладок его и удерживали двое мужчин. Но в полиции эту информацию не подтверждают. Сомневаются и друзья парня.

– Я думаю, это не правда. Он бы не стал таким заниматься, – уверена подруга Леши.

Отец эту информацию не смог ни опровергнуть, ни подтвердить. Ответил лаконично:

– Спасибо, пока без комментариев.

К слову, в соцсетях парень не появлялся со вчерашнего вечера. Один из его одноклассников заверил, что сейчас с Лешей все в порядке:

– Наркоманы взяли его в заложники и требовали выкуп. Он не закладчик, сейчас все, кто как-то связан с ним, мало, что знают. Вам сейчас никто точного ответа не даст, только спустя время полиция. Но могу сказать, что Алексей себя очень вызывающе ведет.

Официальная информация от полиции появится позже.

Место сбора волонтеров. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, история с похищением подростка переполошила весь Челябинск. Сначала странное сообщение о пропаже парня показалось фейком. Смущали странное фото, отсутствие описания и сомнительная сумма выкупа. Полиция пообещала проверить информацию. А позже появились видео от отца мальчика Сергея, в которых он рассказал, что произошло.

Мальчика нашли почти в 9 часов вечера. Многие волонтеры после этого пытались узнать, что все же произошло. В полиции сообщили, что в отдел доставлены четверо участников инцидента.

Утром воскресенья в Челябинской области пропал еще один ребенок – 4-летняя девочка из города Снежинска. Она уехала на самокате от магазина. Родители и волонтеры не могли ее найти. На след вышла полиция. Оказалось, что девчушку приютили и обогрели жильцы одного из общежитий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Двое мужчин похитили мальчика»: пропажа 15-летнего подростка переполошила весь Челябинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru