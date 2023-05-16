В центре Челябинска завершается строительство нового здания УФНС

Иллюстрация: пресс-служба Единого заказчика

Строительство нового здания УФНС в Челябинске завершено на 85%. Сейчас началась отделка внутренних помещений. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу «Единого заказчика».

Новое здание УФНС площадью 15 тысяч квадратных метров находится на углу улиц Труда и Энгельса. Запустить его в эксплуатацию хотят в текущем году. После окончания работ в нем сможет разместиться почти тысяча сотрудников.

Строительство здания идет с 2021 года. Работы выполняет ООО «Сибиряк». По контракту подрядчику заплатят 1,21 млрд рублей.

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