Восьмиэтажное здание для налоговой службы в Челябинске построят за 1,21 млрд рублей

Иллюстрация: конкурсная документация аукциона

По итогам аукциона определили подрядчика, который построит восьмиэтажное административное здание для Федеральной налоговой службы в центре Челябинска. По данным портала госзакупок, победителем торгов стало московское ООО «Сибиряк».

За строительство офиса изначально готовы были заплатить 1,23 млрд рублей. О желании строить здание заявили две московские фирмы. ООО «АМДтехнологии» запросило 1,22 млрд рублей, а ООО «Сибиряк». — 1,21 млрд рублей. Предложившая меньшую цену компания в результате стала победителем торгов.

Строительство — основная сфера деятельности ООО «Сибиряк». В последний год компания занималась ремонтом больниц в Москве и Московской области.

Здание ФНС с восемью надземными и одним подземным этажом планируют возвести на пересечении улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Площадь строения составит 15 тыс. кв. м. На возведение здания подрядчику дается полтора года.

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