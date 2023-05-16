Ущерб от действий виновника крупного пожара в садах Озерска оценили в 3,3 млн рублей

Фото: прокуратура Челябинской области

Виновником крупного пожара в СНТ «Вишневка» города Озерска оказался 47-летний местный житель. Ущерб от его действий оценили на сумму свыше 3,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, мужчина нарушил правила пожарной безопасности во время работы со шлифовальной машинкой.

— В условиях введенного противопожарного режима мужчина не обеспечил очистку местности от горючих материалов, в результате чего рядом с садовым участком произошел пожар, — уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел 11 мая. Сначала загорелись камыши, а затем огонь перекинулся на садовые участки. В результате пожара были уничтожены 6 домов, 2 бани, 11 теплиц и 5 надворных построек.

Виновника задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности).

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