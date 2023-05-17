Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 5:22

На Таганай прилетела пара краснокнижных лебедей-шипунов

Люди гадают, останутся ли птицы надолго
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк "Таганай"

Фото: нацпарк "Таганай"

На Старом Тесьминском водохранилище в Челябинской области заметили пару лебедей-шипунов. Эти грациозные птицы занесены в Красную книгу Челябинской области.

Пока что пернатые оценивают место.

— Если на водоеме птицам понравится, они могут создать здесь семью и обзавестись потомством, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Фото: нацпарк "Таганай"

Фото: нацпарк "Таганай"

Чтобы высидеть птенцов, лебедям требуется целых 35 дней. К защите следующего поколения птицы относятся ревностно: отгоняют потенциальных врагов грозным шипением, могут даже поколотить сильными крыльями.

Кстати, несмотря на название вида, в арсенале лебедей не только шипение. Они также умеют издавать фырканье, свистеть и похрюкивать.

Ранее на Тесьминском водохранилище погибла единственная чомга. Птица запуталась в брошенной рыбаками леске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru