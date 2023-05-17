На Таганай прилетела пара краснокнижных лебедей-шипунов

Фото: нацпарк "Таганай"

На Старом Тесьминском водохранилище в Челябинской области заметили пару лебедей-шипунов. Эти грациозные птицы занесены в Красную книгу Челябинской области.

Пока что пернатые оценивают место.

— Если на водоеме птицам понравится, они могут создать здесь семью и обзавестись потомством, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Фото: нацпарк "Таганай"

Чтобы высидеть птенцов, лебедям требуется целых 35 дней. К защите следующего поколения птицы относятся ревностно: отгоняют потенциальных врагов грозным шипением, могут даже поколотить сильными крыльями.

Кстати, несмотря на название вида, в арсенале лебедей не только шипение. Они также умеют издавать фырканье, свистеть и похрюкивать.

Ранее на Тесьминском водохранилище погибла единственная чомга. Птица запуталась в брошенной рыбаками леске.

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