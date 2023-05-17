Экстра-длинные: в Челябинске начали укладывать рельсы, которые должны уменьшить тряску в трамваях

ОГКУ «Организатор перевозок»

В Челябинске впервые начали собирать трамвайные пути из рельсов увеличенной длины.

Раньше в городе использовали рельсы по 12,5 метра. Но во время ремонта на Свердловском проспекте решили уложить 25-метровые рельсы. Их изготовил «Челябинский металлургический комбинат».

Сейчас пути обновляют на участке от улицы Блюхера о улицы Воровского. В дальнейшем заменить обычные рельсы длинными планируют на всем протяжении трамвайной линии на Свердловском проспекте.

— Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков завариваются термитной сваркой, поэтому трамвай идет плавнее, меньше шумит и вибрирует, — объяснили нововведение в ОГКУ «Организатор перевозок».

Напомним, в ремонт трамвайных путей в этом году намерены вложить 1,3 млрд рублей. Помимо длинных рельсов собираются использовать стрелки, которые переводятся автоматически.

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