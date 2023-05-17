«Соцгород» поздравил челябинских ветеранов с Днем Победы

Фото: "Соцгород"

В рамках традиционной благотворительной акции «Май! Весна! Победа!» общественники побывали в семьях, которых коснулась Великая Отечественная война и чьи предки мужественно защищали Родину от фашистов и работали в тылу.

Вместе с общественниками поздравить пожилых людей пришли представители совета ветеранов Центрального района. Нина Николаевна Зверева с радостью встретила гостей и рассказала интересные факты из жизни своей семьи:

- Отца исключили из партии за то, что он якобы был сыном кулака и женат на полячке. Из Польши моя мама в 7-летнем возрасте переехала вместе с другими детьми и бабушкой в Златоуст. Это было в 1914 году.

Во время войны папа получил Орден Ленина и знак почета, награду ему вручал в Кремле первый министр путей сообщения Коганович. Я училась в 10 классе, когда у папы начались проблемы со здоровьем, и мы переехали в Семипалатинск, где я заканчивала обучение.

Потом было поступление на медицинский лечебный факультет. Когда я училась в Семипалатинске, там проходили водородные испытания на полигоне, и произошел взрыв. Девочки, которые жили там, умерли, а мне повезло - я выжила.

Когда я окончила институт в Казахстане, поехала поднимать целину в Кустанайскую область, а дальше пошла по распределению. Тогда меня направили в Федоровский район, где я работала рентгенологом. Потом почти полгода находилась на обучении (для получения специализации) в Алма-Ате. По возращению вернулась на прежнее место работы.

Однажды произошел такой казус: к нам в район приехал Никита Сергеевич Хрущев. Нас направили как медицинских работников на всякий случай, и мы увидели такое зрелище: перед встречей постелили красную ковровую дорожку, а портреты всех главных руководителей поместили в рамки, сделанные из деревянных сидушек для унитазов. И вот Никита Сергеевич идет по красной дорожке и вдоль нее стоят люди с этими самодельными портретами первых лиц. Мы еле сдерживали смех. Но все обошлось тогда.

В Федоровке я проработала 3 года. Потом устроилась в в ОблСовРов (это высшая профсоюзная школа) в отдел социального страхования доверенным врачом ЦК Профсоюза по Челябинской области бытового обслуживания местной промышленности. Через два года переехала в Челябинск. Моей задачей было проверять работу больниц и охрану здоровья на предприятиях с техническим инспектором. На пенсию вышла в 1990-м году. Но сидеть дома не хотела, да и сына нужно было «поднимать», поэтому пошла работать в академию постдипломного образования, где занимала должность старшего лаборанта и являлась старшим преподавателем на базе скорой помощи. На заслуженный отдых ушла в 75 лет в 2010 году. Вот так сложилась моя судьба. На жизнь не жалуюсь, она была очень насыщенной!

Фото: "Соцгород"

- Мама моя была партийная, бойкая и в свое время работала даже с самим Кировым. Когда объявили о том, что началась война, мы были за городом, на даче. Сразу начали быстро собираться. Складывали с собой все: куклы, чемоданчики, одежду, какая есть. Ехали на поезде. Через некоторое время поезд наш остановили, потому что началась бомбежка, летали самолеты. Мы спрыгнули с поезда со всеми вещами и шли 40 км пешком. По пути пришлось бросить много вещей, потому что идти было очень тяжело.

Потом мы оказались на полустанке, где нас снова посадили в поезд и повезли до Ленинграда. И вот опять на вокзале услышали воздушную тревогу, и нас стали сразу загонять в бомбоубежища. Мы вернулись потихоньку домой - жили в центре Ленинграда - и через какое-то время папа сказал, что нас эвакуируют.

Я очень хорошо помню вагонные «теплушки», где мы ехали. Прибыли в город Ирбит Свердловской области. Нас высадили и поселили в какую-то школу, а дальше стали распределять по колхозам.

Нас поселили в большой дом на самой окраине. Кроватей не было, только скамейки и стол. Женщины с утра до вечера работали, а одна следила за хозяйством и детьми. Поскольку в колхозе выращивали барашков, мы не голодали.

Моего отца звали Александр Варламович Калинин. Он поехал на фронт из Ленинграда. Мама очень ждала его возвращения, и он вернулся!

В Челябинске мы оказались после войны. Жили около кинотеатра Пушкина, где давали квартиры эвакуированным. В 1953 году переехали в другую квартиру, на ул. Горького. По совету отца я окончила машиностроительный техникум. После чего устроилась на ЧТЗ в главный механический отдел, и там я проработала 15 лет, а потом перешла работать в ГСКБ-2 (это главное секретное конструкторское бюро), где делали танки.

Муж работал в цехе, где разрабатывалось вооружение. Тогда он сделал механизм заряжания танка. Несколько изобретений у него даже перекупили в Японию. У мужа около 70 изобретений, и многие из них засекречены до сих пор.

Если говорить о моих увлечениях, то я очень любила баскетбол, какое-то время была капитаном команды нашего города. Но спорт пришлось оставить ради семьи.

В целом моя жизнь была счастливой и интересной, рядом всегда были близкие люди, чья поддержка помогала преодолевать трудности, - заканчивает свой рассказ Тамара Александровна.

…Эти мужественные женщины, на чью долю выпало немало испытаний, до сих пор остаются в хорошей форме, сохраняют оптимизм и жизнелюбие. А это так важно – не терять надежды и верить в лучшее. Будьте здоровы, берегите себя, дорогие наши ветераны!