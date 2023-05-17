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НовостиОбщество17 мая 2023 10:00

Трассу М-5 в Челябинской области перегородило опрокинувшимся прицепом

Движение на дороге ограничено
Елена КОЛЧИНА
Фото: УГИБДД по Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Чебаркульском районе оторвавшийся от грузовика прицеп перегородил трассу М-5. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска идет только по одной полосе.

ДТП случилось на 1811-м километре трассы. Сцепное устройство не выдержало тяжести и оборвалось, в результате грузовик Volvo поехал дальше, а отвалившийся от него прицеп опрокинулся.

Люди не пострадали. Прицеп надеются в ближайшее время убрать с дороги, но для этого понадобится тяжелая техника.

Ранее в Челябинской области грузовик после аварии влетел в двор жилого дома.

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