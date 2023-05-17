В Челябинске молодые пары поборются за право пожениться в необычной обстановке в День семьи

Одновременно будут женить по восемь пар Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинской области устроили конкурс для будущих молодоженов. Приз — участие в массовой регистрации брака в День семьи. Парам обещают необычную обстановку свадьбы, а также помощь лучших фотографов, визажистов и флористов.

В Челябинске победителями конкурса станут 16 пар. В полдень 8 июля поженят восемь из них, а через два часа — еще восемь. Церемония пройдет возле зала органной и камерной музыки «Родина» на набережной Миасса.

Еще восемь пар конкурсантов свяжут узами брака в Магнитогорске. Площадку для свадьбы подготовят в парке «Притяжение».

— Мы обыгрываем восьмое июля: восьмерка, бесконечность, любовь, — объяснила глава регионального госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-пресс».

Подать заявку на конкурс можно до 1 июня через интернет. Участникам нужно указать свои контактные данные, прикрепить фото и написать небольшую историю о своем знакомстве и истории любви. Отбирать обещают «красивые пары», умеющие подать свою историю.

День семьи — один из самых популярных для бракосочетания. По словам Людмилы Рерих, в прошлом году 8 июля в Челябинской области поженились 311 пар, а в этом в ЗАГСах уже приняли 307 заявок.

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