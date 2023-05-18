На ремонт театра драмы в Челябинске потратят около 2 млрд рублей

Драмтеатр после ремонта будет выглядеть так, будто его только построили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжается ремонт театра драмы им. Наума Орлова. Как рассказала КП-Челябинск министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, сейчас идет активная стадия работ внутри фойе – зоне гостеприимства: кафе, туалеты и пр.

— До этого мы отремонтировали фасад и поработали с внутренними помещениями, которые не касаются зрителей. Театр на это время не закрывали, он работал в прежнем режиме. Все работы должны завершить к концу года, — сообщил «Комсомолке» Алексей Бетехтин. – Но у нас еще зрительный зал и сцена. Сцена – самое дорогое в театре во всех отношениях: и для зрителей, и в финансовом плане. Механика сцены, оборудование, свет, звук – все это стоит приличных денег. Весь ремонт в целом обойдется в сумму около 2 млрд рублей. Сейчас по программе минкульта Российской федерации на реновацию выделено полмиллиарда рублей, и они успешно осваиваются.

Как уточнил Алексей Бетехтин, разительных изменений здания драмтеатра не будет – оно является объектом культурного наследия как внутри, так и снаружи:

— Все останется на своих местах, но будет обновлено. Будет ощущение, что театр только что построили.

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