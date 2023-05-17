280 тысяч мешков с сезонным мусором вывезли подрядчики ЦКС

Фото: ЦКС

Почти 280 тысяч мешков* с уличным сметом и листвой вывезли подрядчики регионального оператора ЦКС из муниципалитетов, которых входят в зону обслуживания компании. Такой объем мусора, собранного в ходе сезонной уборки дворов в многоквартирном жилом фонде, является самым большим за все годы, начиная со старта реформы сферы обращения с ТКО в 2019 году.

Так, в прошлом году в ходе весенних субботников силами подрядчиков ЦКС на объекты захоронения отходов было транспортировано около 150 тысяч мешков с листвой и уличным сметом. Причин практически двукратного роста может быть несколько.

Во-первых, наведение порядка в текущем году могло принять большие масштабы в сравнении с весной 2022 года, когда существовавшие до этого ковидные ограничения только начали снимать. Во-вторых, к сезонному мусору (листве и уличному смету, в состав которого входит мелкий мусор, собранные во дворах многоэтажек), стали добавляться отходы с территорий организаций, которые решили не тратить свои деньги на вывоз и утилизацию, а переложить это бремя на жителей региона, которые оплачивают услугу по обращению с ТКО региональному оператору.

Как и в прошлом году в 2023-ем вывоз листвы и уличного смета в Челябинском и Магнитогорском кластерах осуществляется на основании заявок, которые управляющие компании подают в ЦКС. Для этого УК определяли места под складирование листвы в транспортной доступности, осуществляли сбор сезонного мусора в 120-литровые мусорные пакеты. В день прибытия мусоровоза, который согласовывался с перевозчиком, УК предоставляли персонал для погрузки отходов в кузов коммунальной техники. Такой порядок был разработан специалистами ЦКС и доведен до сведения муниципальных администраций и УК, ЖСК, ТСЖ.

Как показывает опыт работы по такой схеме, большая часть УК, ТСЖ и ЖСК работают по предложенному регламенту. К примеру, в Челябинске таких организаций 70%. Остальные игнорируют предложенный порядок работы, не собирают листву в пакеты, а складируют в обычные контейнеры под твердые коммунальные отходы. При этом дополнительных контейнеров под сезонный мусор данные УК также не устанавливают, что приводит к быстрому переполнению баков. Проблем добавляют и нелегальные перевозчики, которые также скидывают в баки непрофильный мусор, что еще больше усугубляет ситуацию. В активный период уборки специалисты ЦКС каждые сутки фиксируют более 100 таких проблемных площадок в областном центре. В Магнитогорске отмечается схожая ситуация. На сегодняшний день проблемы остаются при взаимодействии с УК, дворники которых складируют листву в контейнеры для ТКО. Частные перевозчики, которые свозят в места сбора отходов непрофильный мусор (строительные и промышленные отходы, автопокрышки и пр.), усугубляют ситуацию. В результате возле баков вырастают несанкционированные свалки. И если ситуация с ежедневным опустошением самих контейнеров силами ЦКС решается, то уборка территории, прилегающей к контейнерам, ответственными службами либо не проводится совсем, либо решается очень долго.

Есть еще одна проблема! Некоторые УК также не соглашаются работать по регламенту, отказываясь выделять грузчиков для загрузки мешков с уличным сметом в кузов мусоровоза в день вывоза. Ситуация в текущем году дошла до абсурда. Администрации Челябинска пришлось вмешаться в эту ситуацию и привлечь бригады грузчиков-волонтеров, которые работали в связке с ЦКС. Водители компании-перевозчика созванивались с волонтерами, сообщая время и адрес вывоза мешков с листвой, чтобы те подъехали на загрузку листвы, собранной УК.

УК из Троицка также отказывались предоставлять персонал для загрузки листвы в мусоровоз.

Другая проблема, которая встречается в разных муниципалитетах, — не все УК подают в ЦКС заявки на вывоз листвы. В результате мешки с сезонным мусором долгое время могут копиться во дворах, вызывая справедливое недовольство местных жителей. Каким образом специалисты ЦКС должны узнать, из каких дворов и в каких объемах требуется вывезти мешки с листвой в таких ситуациях – остается загадкой.

ЦКС призывает ответственные за сезонную уборку территорий инстанции к более тесному взаимодействию. Работая сообща, можно оперативно решать вопросы с сезонной уборкой территории. Добавим также, что ЦКС продолжит работу в соответствии с регламентом и впредь. Призываем УК направлять заявки на вывоз уличного смета.

Отметим, что помимо вывоза огромных объемов сезонного мусора компании-подрядчики ЦКС только из Челябинска ежедневно транспортируют на полигон и обычные твердые коммунальные отходы в объеме, которым можно было бы доверху заполнить контейнер размером с десятиэтажный дом. Ежедневный объем такого мусора, собираемого во всех трех кластерах: Челябинском, Карабашском и Магнитогорском, мог бы уместиться в несколько аналогичных по размерам контейнеров-гигантов.

С регламентом вывоза сезонного мусора, который действует в Челябинском и Магнитогорском кластерах, можно ознакомиться по ссылке.

*Данные в срезе по муниципальным образованиям:

Челябинский кластер

1. Челябинск - 160 000 мешков.

2. Копейск – 6560 мешков.

3. Троицк – 6294 мешков.

4. Коркинский городской округ – 3105 мешков.

5. Еманжелинск – 1556 мешков.

6. Красноармейский район – 1450 мешков.

7. Южноуральск – 959 мешков.

8. Сосновский район 893 мешков.

9. Еткульский район - 419 мешков.

10. Еманжелинский район – 344 мешков.

По другим муниципалитетам, входящим в состав кластера, отдельная статистика не ведется, а всего с территории межмуниципального образования вывезено порядка 182 тысяч мешков с листвой (это почти 22 тыс. куб. м).

Магнитогорский кластер

1. Магнитогорск – 38 727 мешков.

2. Агаповский район – 340 мешков.

3. Верхнеуральский район – 205 мешков.

По другим муниципалитетам, входящим в состав кластера, отдельная статистика не ведется. В общей сложности вывезено порядка 40 тысяч мешком (4,7 тыс. куб. м).

Карабашский кластер

1. Златоуст – 32000 мешков.

2. Миасс – 20800 мешков.

3. Чебаркульский район – 1400 мешков.

4. Кусинский район - 1200 мешков.

5. Чебаркуль – 1200 мешков.

6. Уйский район – 700 мешков.

7. Карабаш – 400 мешков.

Всего из Карабашского кластера вывезено 57700 мешков с листвой (это почти 7000 кубометров).