В 2024 году в селах Челябинской области начнут строить модульные клубы

Многие дома культуры в селах требуют ремонта. Фото: КП

В Челябинской области появится новая программа, по которой в небольших селах будут открываться модульные клубы и модельные библиотеки. Как рассказал КП-Челябинск министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, с такой инициативой выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

—Это такие быстровозводимые клубы, современные с отоплением, светом, канализацией. Открывать их будем в поселениях с населением в 1-2 тыс. человек. Клубы рассчитаны на 100 и 200 мест. Пилотный проект запущен в Копейском городском поселении, уже открылись два клуба. Мы туда пригласим глав заинтересованных муниципалитетов, губернатора – и если все срастется, то в следующем году стартуем.

Как добавил Алексей Бетехтин, каждый год регион подает порядка 20 заявок на федеральное финансирование ремонта домов культуры в рамках нацпроекта:

— Из них 3-4 заявки отбирает федерация, около 10 ремонтируем за счет средств области по поручению губернатора. В этом плане бюджет региона в 2022 году был рекордным – около 1,5 млрд рублей было израсходовано на ремонты библиотек, музеев, ДК, клубов.

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