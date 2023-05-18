Проект реконструкции челябинского цирка пройдет госэкспертизу в конце июня 2023 года

Цирк в Челябинске закрыли на ремонт в 2019 году. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В конце июня доработанный проект реконструкции цирка в Челябинске отправят на госэкспертизу. После этого будет понятен объем финансирования и этапность работ. Об этом КП-Челябинск рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— В этом году строители по плану должны были зайти внутрь, но серьезно изменилось законодательство в сфере содержания животных. Так, что пришлось переделывать проектно-сметную документацию – увеличивать площадь вольеров, переоборудовать тренировочную арену под место содержания слонов. Проект отправили на доработку, в конце июня он должен пройти госэкспертизу. Тогда будут понятны размер финансирования. Ориентировочно это 2,5 млрд рублей. И потом будет понятна поэтапность финансирования. Мы надеемся, что к 2025 году получим готовый цирк.

Алексей Бетехтин рассказал, что работы в цирке предстоит очень много. Сейчас там голые стены и пол.

— Проект, кстати, предполагает полную смену купола, то есть не просто ремонт кровли. Заменят несколько купольных слоев, заменят звукоотражающие панели. Очень серьезно подошли к реконструкции. Но в итоге будет современный цирк, нужно только потерпеть, - добавил Алексей Бетехтин.

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