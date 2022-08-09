Пока работы в цирке приостановлены. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Яркая подсветка, новые кресла, витражные окна, кондиционер, модные кафешки, сухой фонтан и совершенно другой внешний вид – такой, чтобы проводить в нем представления экстра-класса. Именно таким будет челябинский цирк после масштабного ремонта. Когда закончатся работы и что будет в обновленном цирке в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) рассказал его директор Рихард Илгач.

МЕШАЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Помните, каким был цирк в Челябинске? Облупленные стены, потрепанное фойе, разваливающиеся ступени. И вот в 2019 году его наконец-то решили закрыть на капитальный ремонт, пообещав закончить работы к саммитам ШОС и БРИКС. Но через полтора года цирк так и не открыли – ремонт «завис». В 2021 году росгосцирк пообещал вложить в челябинский цирк 600 млн рублей, чтобы открыть его в 2022 году. Но сроки снова сдвинулись – на лето-осень 2024 года.

— Причиной приостановки работ стали несколько фактов. Во-первых, потребовалось полностью переделать проект помещений для содержания животных из-за изменений в законодательстве. Во-вторых, в ход ремонта внесла коррективы пандемия – потребовалось перенаправить средства, так как работа предприятий росгосцирка полностью приостановилась в 2020 году, а требовались средства на содержания животных, артистов, уплату налогов, - рассказал директор челябинского цирка Рихард Илгач. — Сейчас идет решение финансовых вопросов, так как со всеми изменениями произошло удорожание проекта, поднялась стоимость строительных материалов. Ближайшее решение выглядит так – в бюджет компании финансы заложены на 2023-2024 годы. Открыть цирк в Челябинске планируется в третьем-четвертом квартале 2024 года.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПРОЕКТ

Как рассказал Рихард Илгач, изменения в проекте произошли серьезные – в основном они затрагивают имеющиеся площади для содержания животных: освещение, климатические условия для разных видов животных.

— Мы находимся в стадии капитального ремонта, а не реконструкции, и не можем выходить за рамки имеющихся площадей. Поэтому приходится все внутри перестраивать. Например, где раньше был репетиционный манеж, теперь будет слоновник. А когда представление не предусматривает слонов, будет проходить обратная трансформация в манеж, — говорит Рихард Илгач.

ЧТО УЖЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ

В челябинском цирке сейчас голые стены – ремонт уже начался. По словам директора, демонтировано все: оборудование, проводка, вентиляция, сидения, звук, свет. Подрядчик уже остеклил фасады фойе на первом и втором этаже, служебные помещения и помещения для животных, коридоры административного здания. Приведена в норму кровля над зданием администрации и помещениями, где будут содержаться животные. А также заменили гранитные плиты на ступенях вокруг цирка.

— Проект еще не прошел экспертизу, сейчас вносятся последние изменения, например, требуется, что наша система видеонаблюдения была задействована с «Безопасным городом». Это уже техническая процедура, — рассказал Рихард Илгач.

ВЕРНУТ ЛИ ЧУГУННЫХ КЛОУНОВ НА ФАСАД?

Не меньше внутренних изменений челябинцев волнует и фасад цирка. Раньше боковые входы главного фасада украшали скульптуры А. Шишакина «Клоун» и «Эквилибрист» из бронзы и кованой меди. Что с ними будет?

— Скульптуры весом по две тонны демонтировали давно, потому что пристрой, где идут лестничные марши, стал просто отваливаться от основного здания, грунт просел. Скульптуры только утяжеляли всю пристройку и ускоряли разрушение здания. Сейчас они в не очень хорошем состоянии, подверглись коррозии. Этот вопрос мы проговаривали с главным архитектором Челябинска, он тоже просил на это обратить внимание. Раздобыли старые чертежи. Будет новое здание, и будут изготовлены новые скульптуры, — сказал Рихард Илгач.

КАКИМ БУДЕТ ЦИРК

Здание цирка, по словам директора, будет принципиально новым – и по материалам, и по дизайну.

— Новый гардероб, подсветка потолка и пола, по периметру здания. Ультрасовременный звук и свет, которые позволят делать новые постановки. Много внимания уделяется зрителям, в том числе людям с ограниченными возможностями: туалеты, пандусы, подъемники, кафешки, кондиционер в зале, новая мебель, — рассказал Рихард Илгач.

Обустроят и территорию вокруг цирка – заменят плитку, проведут новое освещение, установят ограждение, проведут озеленение и обустроят парковку. А со стороны Кирова в планах оборудовать сухой фонтан, добавил директор цирка.

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