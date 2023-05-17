Суд смягчил приговор бывшему замминистра здравоохранения Челябинской области

Экс-чиновнику сняли дополнительное наказание из приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в среду, 17 мая, смягчил приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову, осужденному за многомиллионные махинации при закупке томографов. Ему разрешили занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно- распорядительных полномочий. Ранее этот запрет должен был действовать в течение двух лет.

— Ввиду нарушения судом первой инстанции требований общей части УК РФ, суд апелляционной инстанции исключил назначение дополнительного наказания. В остальной части приговор был оставлен без изменений, — уточнили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска приговорил Кузнецова к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Было установлено, что в 2020 году он обеспечил предпринимателю Елене Селищевой победу на торгах по закупке томографов. В нарушение процедуры заключили четыре контракта. Вдобавок томографы приобрели по завышенной цене. В итоге из бюджета переплатили 82 млн рублей.

Во время следствия Александр Кузнецов заключил досудебное соглашение с прокурором. Благодаря этому бывшего замминистра судили отдельно от Елены Селищевой. Уголовное дело последней еще не передали в суд. Однако 2 февраля ей смягчили меру пресечения на домашний арест. В СИЗО Селищева пробыла полгода.

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