«У пассажиров упали сумки»: на оживленном перекрестке в центре Челябинска сошел с рельсов трамвай

Фото: читатель КП

В Челябинске на пересечении улиц Труда и Цвиллинга сошел с рельсов трамвай. Инцидент случился вечером, когда многие возвращались с работы. Читательница КП рассказала, что происходило внутри трамвая в этот момент.

— В трамвае было много народа, и большинство ехало стоя. В момент торможения я аж подпрыгнула и на кого-то наступила. У других людей сумки попадали, — рассказала читательница КП.

Стало ясно, что продолжить поездку не получится. Все пассажиры вышли наружу и пересели на другой общественный транспорт. Движение трамваев на участке дороги было временно приостановлено.

— Все вокруг говорили, что у трамвая что-то отвалилось, когда он начал тормозить у остановки. Будто бы что-то зацепилось за рельсы, — уточнила читательница.

Напомним, 15 мая в центре Челябинска столкнулись трамвай, легковушка и грузовик. В ДТП пострадали два человека.

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