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НовостиПроисшествия18 мая 2023 5:23

В Челябинске машина сбила 13-летнего мальчика возле сквера ЧМК

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Елена КОЛЧИНА
Авария случилась напротив дома №15 по улице Сталеваров

Авария случилась напротив дома №15 по улице Сталеваров

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске машина сбила 13-летнего школьника. ДТП случилось днем 17 мая на улице Сталеваров, возле сквера ЧМК.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, мальчик решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса Opel Corsa. Школьник остался жив, но получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. После аварии в полиции проводят проверку.

Ранее в Челябинской области погиб подросток, врезавшийся на мопеде в угол жилого дома.

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