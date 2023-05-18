В ДК «ЧМК» прошел показ спектакля «Спят медведи и слоны»

Фото: "Соцгород"

С помощью танцевального искусства авторы спектакля смогли донести до публики идею о таких вечных понятиях и человеческих качествах, как любовь, верность, доброта и доверие. В современном мире постепенно утрачиваются духовные ценности, и на смену им приходят материальные. Талантливым артистам удалось убедить зрителей в том, что на самом деле важно в жизни, какие человеческие качества нужно ценить и развивать. Именно поэтому спектакль был воспринят на ура.

Фото: "Соцгород"

В зале ДК «ЧМК» было много представителей молодого поколения: студенты, школьники, курсанты. И для них этот спектакль стал уроком мудрости, человечности и доброты. Также среди зрителей были представители челябинского областного общественного движения «Соцгород», которое много лет поддерживает творческие проекты и помогает талантливой молодежи в реализации их идей. Общественникам очень понравился спектакль, и они будут рады увидеть новые работы театра.

Фото: "Соцгород"

Каждая постановка Челябинского театра современного танца уникальна и самобытна. Оригинальная подача танца с красивым музыкальным сопровождением делает спектакль зрелищным и необычным. За годы существования театра (в прошлом году он отметил 30 лет) создано 90 спектаклей, лучшие из них показаны во многих городах России, в 23 странах мира. Труппа постоянно участвует в российских, зарубежных фестивалях современного танца. 17 спектаклей репертуара — номинанты российской театральной премии «Золотая маска» (36 номинаций), дважды работы театра становились лауреатами «Маски» в главной конкурсной номинации «Лучший спектакль современного танца».