В Челябинской области железнодорожника поймали на взятках от транспортных компаний

Взятки машинисту-инструктору приносили в течение пяти лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области железнодорожника заподозрили в получении взяток от транспортных компаний.

Уголовное дело возбудили в отношении 55-летнего машиниста-инструктора локомотивных бригад. По данным следствия, мужчина с 2018 года получал деньги от бизнесменов. За взятки он закрывал лаза на проблемы с техническим состоянием локомотивов.

— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — рассказали в центральном межрегиональном управлении Следственного комитета на транспорте.

Пока что следователи ждут результатов нескольких экспертиз и выясняют, были ли преступные эпизоды помимо тех, о которых уже стало известно.

Ранее у жителя Челябинска изъяли более 5 тыс. бутылок спиртного. Горожанин собирался торговать алкоголем, вот только весь товар был нелегальным.

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