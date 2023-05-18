В Челябинской области железнодорожника поймали на взятках от транспортных компаний

Взятки машинисту-инструктору приносили в течение пяти лет
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области железнодорожника заподозрили в получении взяток от транспортных компаний.
Уголовное дело возбудили в отношении 55-летнего машиниста-инструктора локомотивных бригад. По данным следствия, мужчина с 2018 года получал деньги от бизнесменов. За взятки он закрывал лаза на проблемы с техническим состоянием локомотивов.
— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — рассказали в центральном межрегиональном управлении Следственного комитета на транспорте.
Пока что следователи ждут результатов нескольких экспертиз и выясняют, были ли преступные эпизоды помимо тех, о которых уже стало известно.
Ранее у жителя Челябинска изъяли более 5 тыс. бутылок спиртного. Горожанин собирался торговать алкоголем, вот только весь товар был нелегальным.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru