В Челябинской области рабочий угнал грузовик, чтобы попасть домой

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области вахтовик их Башкортостана угнал грузовую машину.

36-летний мужчина приехал в Миасс, чтобы работать вахтовым методом на крупном предприятии. Поздно вечером он не придумал, как добраться до своего временного дома в городе. Мужчина увидел во дворе на улице Академика Павлова грузовик Iveco и счел его подходящим транспортным средством. Рабочий разбил в автомобиле окно, влез в кабину и нашел там запасной ключ.

Наутро 40-летний житель Миасса хватился служебной машины, которую накануне припарковал у дома, и попросил помощи в полиции. Iveco вскоре нашли на парковке в промзоне, а угонщика задержали.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, у жителя Башкортостана раньше не было проблем с законом, но теперь в отношении него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Арестовывать мужчину не стали, ограничившись обязательством о явке.

Это не первый подобный случай на Южном Урале. Ранее в Магнитогорске мужчина опоздал на автобус и решил ехать домой на угнанном грузовике.

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