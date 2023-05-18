В Челябинске троллейбусы в выходные не будут ездить до АМЗ

По альтернативным маршрутам поедут троллейбусы №5, №7, №12 и №16 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 20 и 21 мая изменят маршруты четырех троллейбусов. Движение электротранспорта в сторону АМЗ временно закроют: на участке улицы Воровского от Свердловского проспекта до кольца АМЗ будут перетягивать провода контактной сети.

Как сообщили в «ЧелГЭТ», в субботу и воскресенье троллейбус №5 будет курсировать между Центральным автовокзалом и парком имени Гагарина.

Троллейбус №7 станет перевозить пассажиров от ЧМК чрез Свердловский проспект, парк Гагарина и улицу Сони Кривой до ЧМК.

Временный маршрут троллейбуса №12 — «улица Молдавская - Комсомольский проспект - Свердловский проспект - парк Гагарина - улица Сони Кривой - улица Молдавская».

А троллейбус №16 станет ездить между ЖБИ, ТРК «Урал» и площадью Революции.

На обычные маршруты все четыре троллейбуса вернутся в 5:00 понедельника 22 мая.

Напомним, в Челябинске на месяц ограничили движение по улице Агалакова.

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