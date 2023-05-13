Фото: google.ru/maps

В Челябинске на месяц перекроют движение по улице Агалакова в Ленинском районе. Здесь будет проводиться реконструкция теплотрассы.

– С 6 часов 15 мая до 20 часов 15 июня будет закрыто движение транспорта по улице Агалакова в районе домов № 58 и № 66, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Администрация просит водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Челябинске произошло два серьезных ДТП. В ночь на субботу Mercedes влетел в подземный переход на Теплотехе. Пострадал водитель и двое пассажиров.

Утром в субботу две иномарки столкнулись на перекрестке возле Птичьего рынка. Одна из машин после этого въехала в остановку и сбила двоих пешеходов.

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