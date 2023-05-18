Парад ретроавтомобилей увидят 100 воспитанников детских домов Челябинска

26 мая в коррекционной школе-интернате № 9 Челябинска состоится уникальное событие. Впервые на территории учебного заведения пройдет парад ретроавтомобилей. На редких машинах 50-60-х годов прошлого века прокатятся 100 воспитанников челябинских центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие пройдет в рамках ежегодного благотворительного праздника «Энергия добра», организованного Ассоциацией малой энергетики и Группой компаний «МКС» при поддержке партнеров.

Участниками городского праздника «Энергия добра» станут 100 воспитанников детских учреждений города Челябинска: школы-интерната № 9 и № 13, социально-реабилитационного центра Ленинского района, детских центров «Солнечный», «Надежда» и «Аистёнок». Это ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: без мам и пап, либо без их попечения. Подарить сиротам яркие эмоции, расширить кругозор, по словам организаторов, и является главной целью мероприятия.

— Праздник «Энергия добра» мы будем проводить уже восьмой раз. Каждый год мы стараемся чем-то удивить наших подопечных: запускаем аэростаты, приглашаем известных артистов, спортсменов, космонавтов. Наша главная цель – показать ребятам, что есть, к чему стремиться и на кого ровняться. И что взрослые всегда могут «подставить плечо», -рассказал директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов.

В параде ретроавтомобилей на спортивном поле школы-интерната № 9 примут участие машины старейшего военно-исторического клуба Челябинска «Дивизион». У ребят будет возможность прокатиться на легендарной «Волге» 1961 года выпуска, посидеть в салоне «Победы» 1953 года выпуска, оценить плавный ход знаменитого «Москвича».

Для более полного погружения в атмосферу 50-60-х годов прошлого века с ребятами будут взаимодействовать артисты-волонтеры во главе с челябинским режиссером Светланой Поповой в образах городских жителей того времени. Ребятам покажут советские игрушки, проведут популярные дворовые игры, расскажут о быте того времени. Кроме того, силами организаторов и партнеров для детей будет организован большой праздничный концерт с цирковыми номерами, пикник на свежем воздухе, катание на верблюде и многое другое.

Благотворительный праздник «Энергия добра» в школе-интернате № 9 проводится с 2013 года. В рамках проекта в разные годы в детском учреждении побывали известный стронгмэн, обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин; силовой жонглер, финалист телевизионного проекта «Минута славы» Игорь Попов; челябинская джазовая певица, солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжковская. Дважды в рамках проекта на спортивном поле интерната запускался огромный воздушный шар.

А в 2021 году праздник «Энергия добра» впервые прошел в формате общегородского фестиваля детства и творчества для воспитанников всех центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. В этом году формат общегородского проекта решено сохранить.

— В «Энергии добра» примут участие воспитанники 6 центров помощи, оставшихся без попечения родителей, — около 100 ребят. Все они с нетерпением ждут праздника, так как знают, что он гарантированно подарит им незабываемые эмоции, — поделилась директор МБОУ школа-интернат № 9 Светлана Рудько.

Организация масштабного общегородского благотворительного праздника «Энергия добра» стала возможна благодаря поддержке компаний, ставших полноправными соорганизаторами проекта: строительной компании «НИКС», компании «Союзпищпром», сети клиник «Линлайн», Челябинского цинкового завода, Челябинского кузнечно-прессового завода, группы компаний «Микар», в состав которой входит завод тяжеловозной прицепной техники «Политранс», рекламно-производственной группы Giraf pro, компании «Мой шар», АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. Информационным партнером проекта выступила медиагруппа «Комсомольская правда - Челябинск».

Если у вас есть желание присоединиться к «Энергии добра» и внести свой вклад в организацию праздника в качестве партнеров или волонтеров проекта, обращайтесь в оргкомитет проекта: Мария Неволина, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики, 8 904 813-53-83, coo@energo-union.com.

Дата события: 26 мая (пятница)

Время события: 12:00-15:00

Место события: Челябинск, ул. Уральская 10-а, школа-интернат № 9