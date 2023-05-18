Егор Ковальчук покинул пост вице-губернатора Челябинской области

Егор Ковальчук
Фото: Василий ВОРОНИН
Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук покинул пост по собственному желанию. Трудовой договор с ним был расторгнут 17 мая. Постановление губернатора об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
— Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника, — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.
Напомним, 17 мая Егор Ковальчук был избран главой Миасса. За его кандидатуру проголосовали 25 из 26 городских депутатов.
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