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НовостиОбщество18 мая 2023 13:03

Егор Ковальчук покинул пост вице-губернатора Челябинской области

Ранее его избрали главой Миасса
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Егор Ковальчук

Егор Ковальчук

Фото: Василий ВОРОНИН

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук покинул пост по собственному желанию. Трудовой договор с ним был расторгнут 17 мая. Постановление губернатора об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работника, — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.

Напомним, 17 мая Егор Ковальчук был избран главой Миасса. За его кандидатуру проголосовали 25 из 26 городских депутатов.

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