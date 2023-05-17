Главой Миасса выбрали Егора Ковальчука

Егор Ковальчук. Фото: правительство Челябинской области

Главой Миасса станет вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Об этом 17 мая объявили в миасском Собрании депутатов по итогам тайного голосования.

В сессии поучаствовали все 26 городских депутатов. За Егора Ковальчука проголосовали почти все — 25 человек. Один голос достался руководителю миасского управления имущественных отношений Николаю Булдыгину, а за третьего кандидата, бизнесмена Виктора Легенчука не проголосовал никто.а

Напомним, бывший мэр Миасса Григорий Тонких ушел в отставку за несколько месяцев до того, как истекал срок его полномочий. Врио главы города назначили председателя депутатского собрания Дмитрия Проскурина.

Для отбора кандидатов на должность мэра созвали специальную комиссию. В нее вошли вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, советник губернатора Владимир Мякуш, и.о. главы собрания депутатов Сергей Сесюнин, депутат областного Заксобрания Евгений Субачев, а также миасские депутаты Николай Кривошеев и Павел Логинов.

Собеседование и тестирование на конкурсе по выбору нового градоначальника успешно преодолели все три кандидата, допущенных к отбору комиссией.

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