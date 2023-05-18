В Челябинске частично закроют движение на улице Мамина

Дорогу на улице Мамина частично закроют на девять дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на девять дней частично перекроют движение на улице Мамина. В районе домов №154 и №15/1 будут вестись работы по ремонту теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8:00 часов 19 мая до 22:00 часов 28 мая будет закрыто движение транспорта по улице Мамина в районе домов № 154 и № 15/1, — уточнили в мэрии.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

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