Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 15:06

В Челябинске частично закроют движение на улице Мамина

Автомобилистов просят учитывать ограничения
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Дорогу на улице Мамина частично закроют на девять дней

Дорогу на улице Мамина частично закроют на девять дней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на девять дней частично перекроют движение на улице Мамина. В районе домов №154 и №15/1 будут вестись работы по ремонту теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8:00 часов 19 мая до 22:00 часов 28 мая будет закрыто движение транспорта по улице Мамина в районе домов № 154 и № 15/1, — уточнили в мэрии.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru