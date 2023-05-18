Четыре челябинских бизнесмена попали в новый рейтинг Forbes

Все южноуральские бизнесмены приумножили свои капиталы на миллиардные суммы
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сразу четыре представителя Челябинской области попали в новый рейтинг Forbes. На этот раз издание опубликовало список 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы. Среди южноуральских предпринимателей в нем оказались Сергей Студенников, Игорь Рыбаков, Дмитрий Пумпянский и Виктор Рашников. Все они за три года смогли приумножить свои капиталы на миллиардные суммы.
Виктор Рашников. Фото: мэрия Магнитогорска
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников оказался в рейтинге на 10 месте. Его дивидендный доход за три года составил 148 млрд рублей.
Дмитрий Пумпянский
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Основатель «Трубной металлургической компании» (в нее входит ЧТПЗ) Дмитрий Пумпянский оказался на 28 строчке. За 2019-2021 годы он получил в виде дивидендов 31,7 млрд рублей.
Сергей Студенников. Фото: пресс-служба «Красное&Белое»
На 30 месте расположился основатель сети «Красное&Белое» Сергей Студенников. Его дивидендный доход за три года составил 30,4 млрд рублей.
Игорь Рыбаков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях
Председатель совета директоров «Рыбаков фонда», совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков занял в рейтинге 44 место. За 2019-2021 годы он получил в виде дивидендов 18,4 млрд рублей.
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