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НовостиОбщество18 мая 2023 17:13

Четыре челябинских бизнесмена попали в новый рейтинг Forbes

Издание подсчитало дивидендный доход предпринимателей
Ян Стоев
Ян Стоев
Все южноуральские бизнесмены приумножили свои капиталы на миллиардные суммы

Все южноуральские бизнесмены приумножили свои капиталы на миллиардные суммы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сразу четыре представителя Челябинской области попали в новый рейтинг Forbes. На этот раз издание опубликовало список 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы. Среди южноуральских предпринимателей в нем оказались Сергей Студенников, Игорь Рыбаков, Дмитрий Пумпянский и Виктор Рашников. Все они за три года смогли приумножить свои капиталы на миллиардные суммы.

Виктор Рашников. Фото: мэрия Магнитогорска

Виктор Рашников. Фото: мэрия Магнитогорска

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников оказался в рейтинге на 10 месте. Его дивидендный доход за три года составил 148 млрд рублей.

Дмитрий Пумпянский

Дмитрий Пумпянский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель «Трубной металлургической компании» (в нее входит ЧТПЗ) Дмитрий Пумпянский оказался на 28 строчке. За 2019-2021 годы он получил в виде дивидендов 31,7 млрд рублей.

Сергей Студенников. Фото: пресс-служба «Красное&Белое»

Сергей Студенников. Фото: пресс-служба «Красное&Белое»

На 30 месте расположился основатель сети «Красное&Белое» Сергей Студенников. Его дивидендный доход за три года составил 30,4 млрд рублей.

Игорь Рыбаков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Игорь Рыбаков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Председатель совета директоров «Рыбаков фонда», совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков занял в рейтинге 44 место. За 2019-2021 годы он получил в виде дивидендов 18,4 млрд рублей.

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