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НовостиОбщество19 мая 2023 4:14

В Челябинской области 180 тысяч детей отправят в летние лагеря

На это потратят 750 млн бюджетных рублей
Елена КОЛЧИНА
Принимать детей готовятся в девяти палаточных лагерях

Принимать детей готовятся в девяти палаточных лагерях

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летом 2023 года в лагерях Челябинской области смогут отдохнуть 180 тыс. детей. Как сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, это больше, чем год назад или два года назад. На организацию отдыха потратят 750 млн рублей из бюджета.

К открытию готовят 782 лагеря. Из них 703 — только для дневного посещения. Еще есть 65 загородных лагерей, девять палаточных и пять лагерей труда и отдыха.

Трудоустроить на время каникул планируют 11 тыс. школьников — подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В ЗСО пообещали присоединиться к контролю безопасности в лагерях, особенно загородных, где поблизости есть водоемы или леса.

Напомним, в 2021 году пришлось эвакуировать детей из лагеря под Магнитогорском из-за лесного пожара.

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