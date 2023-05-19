Право требовать деньги за электричество у челябинских неплательщиков выставили на торги

У обанкротившейся компании осталось более 400 тыс. клиентов-должников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На продажу выставили долги потребителей перед обанкротившейся компанией «Челябэнергосбыт». Объявление об этом опубликовало на «Федресурсе» ООО «Доброторг» — поручитель банкрота.

Граждане вовремя не заплатили «Челябэнергосбыту» 1,58 млрд рублей. Теперь право требовать с них деньги за электричество продают за 1,05 млрд рублей. Должников более 432 тыс. человек.

Количество потенциальных покупателей ограничено. По закону, долги за услуги ЖКХ не могут продать банку или коллекторскому агентству.

Заявки от потенциальных участников аукциона будут принимать с 22 мая до 26 июня, а сами торги назначены на 30 июня.

Параллельно «Доброторг» продает имущество «Челябэнергосбыта», в том числе серверы, сетевое оборудование, две Toyota Camry.

Напомним, «Челябэнергосбыт» до 2018 года считался на Южном Урале гарантирующим поставщиком электроэнергии. В 2019 году компанию признали банкротом из-за миллиардных долгов перед ОАО «МРСК Урала». Причину их возникновения объяснили тем, что собственники компании тратили деньги клиентов на собственные нужды.

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