В ЧГИК открылась выставка тактильных рукодельных изданий, созданных волонтерами проекта «Мягкое чтение»

Открытие в Челябинском государственном институте культуры выставки тактильных рукодельных изданий превратилось в большое инклюзивное мероприятие. Главными гостями праздника стали воспитанники техникума-интерната инвалидов имени Шуба. Среди творческих номеров мероприятия особенным стало выступление известного челябинского писателя и журналиста – Натальи Потаповой. Наталья, несмотря на серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, приехала на праздник и прочитала вдохновляющие на саморазвитие и подвиги рассказы. В качестве члена жюри выступила аспирант кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры Людмила Королева, имеющая врожденную патологию органов зрения, что не мешает ей быть ведущим волонтером проекта и заниматься научной деятельностью.

18 мая в библиотеке Челябинского государственного института культуры прошло торжественное открытие выставки новых тактильных рукодельных изданий, созданных волонтерами проекта «Мягкое чтение». Открыл выставку исполняющий обязанности ректора Челябинского государственного института культуры – Сергей Синецкий, обративший внимание на высокую социальную значимость проекта «Мягкое чтение» и его большой позитивный потенциал для развития современного общества.

Директор Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова также отметила важность и ценность проекта, подчеркнула, что проект получил очень мощный отклик как стороны жителей города, так и привлек внимание широкой общественности и средств массовой информации. Например, сотрудники издательского дома «Комсомольская правда» не только информировали общественность о ключевых этапах реализации проекта, но и сами стали его активными участниками: изготовили и подарили библиотеке свое уникальное издание для развития слепых и слабовидящих детей.

Мнением о концепции подготовки выставки поделилась директор библиотеки Челябинского государственного института культуры Ирина Бачурина.

Гостями выставки стали учащиеся начальных классов филиала МАОУ СОШ № 53 г. Челябинска», ГБУ СПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба», сотрудники модельных библиотек Челябинской области, волонтеры проекта – обычные жители города.

Перед гостями выставки выступил вокальный ансамбль детской школы искусств Cantabile. Руководитель Т.Е. Таганова, концертмейстер Т.Е. Абрамова. Песни ансамбля, так и все другие творческие номера мероприятия сопровождались комментариями сурдопереводчика – студентки Челябинского государственного института культуры – Эльвины Абдуллиной специально для учащихся Техникум-интерната.

Строгое жюри высоко оценило качество представленных на конкурс работ. В него вошли директор и сотрудники Челябинской областной специализированной библиотеки для слабовидящих и слепых, аспиранты Челябинского государственного института культуры – Людмила Королева, и Анна Солина, ведущие сотрудники модельных библиотек, педагоги.

В номинации «Самая комфортная книга» победила работа Татьяны Александровны Друговой, в номинации «Самая интересная книга» - работа Татьяны Федоровны Вдовиной, в номинации «Самая полезная книга» – работа Юлии Лапаевой.

Пока жюри оценивало издания – перед гостями праздника развернулась литературно-театральная постановка «Легенда о змее Полозе», сопровождавшуюся необычными музыкальными инструментами: глюкофон, окарина, калимба, бубен, тибетская поющая чаша, варган). Ведущая постановки – М.С. Даньщикова – библиотекарь детской библиотеки №7 Ленинского района.

В рамках работы выставки прошла творческая встреча с писателем, журналистом Натальей Потаповой , которая познакомила ребят со своим творчеством и прочитала мотивирующие и очень позитивные и вдохновляющие рассказы «Рождество без дедушки» и «Плыви-плыви».

Юные участники праздники получили памятные подарки, создатели тактильных рукодельных изданий – грамоты и подарки – книги с автографом писателя Натальи Потаповой.

Отметим, что за время работы проекта было проведен цикл мастер-классов, участников которых знакомили с технологией изготовления тактильных рукодельных изданий, особенностями формирования картины мира, психологией и физиологией развития ребенка с нарушением зрения.

Участниками мастер-классов стали специалисты модельных библиотек, руководители досуговых учреждений, педагоги образовательных учреждений, дефектологи, серебряные волонтеры – представители Совета ветеранов Советского района, рядовые жители Челябинска и области.

Проект «Мягкое чтение» реализуется при поддержке Гранта Губернатора Челябинской области. Инициаторами проекта стали кафедра библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры и Челябинская областная специализированная библиотека для слабовидящих и слепых. Главная задача проекта – провести обучающие мастер-классы по созданию тактильных рукодельных изданий для сотрудников модельных библиотек, волонтеров и педагогов, работающих с детьми с особенностями здоровья.

За время работы проекта проведено 7 выездных мастер-классов в городах Копейск, Миасс, Златоуст, Катав-Ивановск, селах Еткуль и Кунашак, в Челябинской областной специализированной библиотеке для слабовидящих и слепых, Центральной городской детской библиотеке г. Челябинска.

Отметим, что торжественное открытие выставки прошло в рамках «Двадцать первого Славянского научного собора «Урал. Православие. Культура».