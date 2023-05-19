Ректоры крупнейших вузов в Челябинской области получают больше 400 тысяч рублей в месяц

Александр Вагнер, Сергей Таскаев, Дмитрий терентьев. Фото: ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Носова

Министерство образования и науки России раскрыло данные о среднемесячных зарплатах ректоров. Статистику собрали по итогам 2022 ода. Оказалось, что главы трех крупнейших вузов в Челябинской области получают более чем по 400 тыс. рублей ежемесячно.

Выше всего доход у ректора Южно-Уральского госуниверситета Александра Вагнера. Его средняя зарплата — 513,6 тыс. рублей в месяц.

На втором месте — ректор Челябинского государственно университета Серей Таскаев, которому платят по 442 тыс. рублей ежемесячно.

Средняя зарплата Дмитрия Терентьева, который руководит Магнитогорским государственным техническим университетом имени Г.И.Носова — 440,8 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 2021 года Серей Таскаев, который не только руководит ЧелГУ, но и является членом регионального парламента, задекларировал 5,7 млн рублей дохода. В собственности у ректора к тому моменту были жилой дом, две квартиры, земельный участок и Mercedes-Benz GLЕ 300d. Бывший ректор ЮУрГУ Александр Шестаков в том же периоде заработал 6,5 млн рублей.

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