В Челябинской области выяснили причину крупного пожара у поселка Вязовая

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинской области установили причину серьезного пожара, который случился 18 мая около поселка Вязовая. О результатах до следственной проверки рассказали в региональном ГУ МЧС.
Эксперты выяснили, что пожар вызвали искры, которые вылетели из выхлопной трубы проезжавшего мимо тепловоза. Искры подожгли сухую траву на переезде.
Ситуацию усугубило то, что полосу отвода у железной дороги не очистили должным образом. В ней также осталась сухая трава, по которой пламя поползло в сторону леса и поселка.
Пожар тушили 58 человек. На место происшествия срочно отправили специальный пожарный поезд.
Поселок удалось отстоять. С огнем справились только поздним вечером, от пламени пострадало 45 гектаров.
— Данный инцидент на этой территории уже не первый, — прокомментировали в МЧС. — 27 апреля после выброса искр из выхлопной трубы тепловоза также загорелась сухая трава с последующим переходом на лес. Площадь пожара тогда составила 240 гектаров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru