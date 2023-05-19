В Челябинской области выяснили причину крупного пожара у поселка Вязовая

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области установили причину серьезного пожара, который случился 18 мая около поселка Вязовая. О результатах до следственной проверки рассказали в региональном ГУ МЧС.

Эксперты выяснили, что пожар вызвали искры, которые вылетели из выхлопной трубы проезжавшего мимо тепловоза. Искры подожгли сухую траву на переезде.

Ситуацию усугубило то, что полосу отвода у железной дороги не очистили должным образом. В ней также осталась сухая трава, по которой пламя поползло в сторону леса и поселка.

Пожар тушили 58 человек. На место происшествия срочно отправили специальный пожарный поезд.

Поселок удалось отстоять. С огнем справились только поздним вечером, от пламени пострадало 45 гектаров.

— Данный инцидент на этой территории уже не первый, — прокомментировали в МЧС. — 27 апреля после выброса искр из выхлопной трубы тепловоза также загорелась сухая трава с последующим переходом на лес. Площадь пожара тогда составила 240 гектаров.

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