В Челябинской области локализовали крупный пожар возле поселка Вязовая

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области локализовали природный пожар, который вплотную подобрался к поселку Вязовая Усть-Катавского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— В 19:00 часов природный пожар был локализован. На тушение огня привлечены 58 человек и 19 единиц техники, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС провели опашку территории. К поселку также прибыл пожарный поезд со станции Кропачево. От местной администрации была привлечена водовозная техника и два трактора. Сейчас угроза населенному пункту отсутствует.

Напомним, по факту пожара прокуратура начала проверку. Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов в поселке работает прокурор Усть-Катава.

Обновлено в 22:14

По данным МЧС, в 21:00 природный пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 45 гектаров.

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