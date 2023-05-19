В Челябинской области управляющую компанию обязали заделать дыру в многоэтажке, которую протаранил грузовик

В доме осталась дыра. Фото: Госжилинспекция Челябинской области

В апреле в Златоусте Челябинской области грузовик врезался в жилой дом и загорелся. После аварии в стене многоэтажки осталась дыра и трещины, которые необходимо заделать. Госжилинспекция решила, что бремя ремонта ляжет на управляющую компанию «ЗлатСитиСервис», ответственную за здание.

– Управляющей организации ООО УК «ЗлатСитиСервис» выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 31.05.2023. Исполнение предписания находится на контроле Главного управления, – сообщила пресс-служба Госжилинспекции Челябинской области.

Ранее мэрия и УК не могли решить, кто должен платить за ремонт. Администрация ссылалась на законодательство – имеющиеся повреждения должна устранить «ЗлатСитиСервис», а деньги потом взыскать с организации, водитель которой стал виновником ДТП. Но в этом случае средства сначала придется позаимствовать со счета дома, а их может быть недостаточно.

Повреждения дома серьезные – дыра в фасаде, местами разрушен герметизирующий материал стыка панелей. В подвале подъезда трещины в плитах, перекрытиях и перегородках. Зато не пострадали системы отопления и водоснабжения, утечек нет.

Сейчас «ЗлатСитиСервис» заключила со строительной компанией договор на обследование несущих способностей дома и их восстановление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru