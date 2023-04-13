В Златоусте опрокинувшийся грузовик врезался в жилую многоэтажку и загорелся

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области грузовик врезался в жилую пятиэтажку. Водитель погиб.

ДТП случилось в четвертом часу ночи 13 апреля в Златоусте. Scania с полуприцепом ехала под гору. 36-летний водитель не справился с управлением, фура скатилась с дороги, опрокинулась и врезалась в стену дома. После этого грузовик охватило пламя.

— В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Причины аварии сейчас выясняют.

— На место ДТП выехал глава округа Максим Пекарский, он держит ситуацию на личном контроле. Жилой дом обследован, — заявили в пресс-службе администрации Златоуста, уточнив, что угрозы для жильцов пятиэтажки сейчас нет.

Разбитую машину пытаются оттащить от дома с помощью спецтехники. Фото: vk.com/chp_dtp_zlat

Напомним, всего две недели назад грузовик с водой проломил стену больницы в Миассе. ДТП попало на видео.

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