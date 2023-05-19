В Челябинской области закрыли четыре подпольные оружейные мастерские

Фото: УФСБ по Челябинской области

С начала 2023 года в Челябинской области нашли и закрыли четыре подпольные мастерские по переделке оружия. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

— Из незаконного оборота изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из них переделанные из гражданских образцов в боевые, — уточнили в ведомстве.

Вместе с оружием изъяли 1,2 тыс. патронов разного калибра, 16 оружейных запчастей, 11 килограммов взрывчатых веществ и специальные инструменты.

Семь человек уже осудили за незаконный оборот оружия, а в отношении еще 13 пока продолжают расследования.

Ранее в Челябинске изъяли нелегальные сигареты и спиртное на 1,8 млн рублей.

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