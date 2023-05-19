Дорогу по улице Бейвеля в Челябинске строят с опережением графика

Фото: администрация Челябинска

В челябинском микрорайоне Парковый продолжают строить новую дорогу. На улице Бейвеля должна появиться шестиполосная проезжая часть длиной 2,3 километра.

— Строительство объекта ведется с опережением графика, — сообщили в мэрии Челябинска. —Рабочее движение по новой дороге откроют уже в текущем году.

Пока что на участке проложили ливневку, отсыпали грунт, сделали основание под асфальт и установили бордюры.

По плану, в нынешнем сезоне предстоит уложить нижние слои асфальта, оборудовать тротуары и велосипедные дорожки, а также установить фонари. По контракту, сдать дорогу должны не позднее 2024 года.

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