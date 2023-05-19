В Челябинске полицейские накрыли бордель, работавший под видом СПА-салона

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские пресекли работу СПА-салона, где оказывались интимные услуги. Нелегальный бизнес в одном из многоквартирных домов Советского района организовала женщина. Прием клиентов велся даже в ночное время суток.

— О работе заведения рассказала местная жительница на личном приеме начальника ГУ МВД России по Челябинской области. Ситуация была поставлена руководством на контроль, — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Выяснилось, что помимо оказания интимных услуг сотрудники спа-салона незаконно продавали алкоголь. Также у мастера массажа отсутствовала лицензия на предоставление медицинских услуг.

По выявленным нарушениям полицейские составили административные протоколы по статьям 6.11, 6.12, 14.1 и 14.17.1 КоАП РФ. Кроме того, организовавшая нелегальный бизнес женщина была привлечена к административной ответственности за незаконное осуществление предпринимательской деятельности.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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