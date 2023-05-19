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НовостиОбщество19 мая 2023 14:24

Из Челябинска собираются запустить авиарейсы в Танзанию и на Балеарские острова

Заявки на осуществление полетов подали Azur Air и Red Wings
Ян Стоев
Ян Стоев
Каждая авиакомпания планирует дважды в неделю осуществлять полеты в Африку

Каждая авиакомпания планирует дважды в неделю осуществлять полеты в Африку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиакомпании Azur Air и Red Wings подали заявки на открытие прямых рейсов из Челябинска в Африку. Полеты планируется осуществлять в Танзанию и на Балеарские острова. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Росавиацию.

Авиакомпания Red Wings намерена отвечать за направление Челябинск – Пальма-де-Майорка (курортный города на Балеарских островах). Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю.

Отметим, Балеарские острова находятся в Балеарском море на севере Африки и принадлежат Испании.

Авиакомпания Azur Air планирует совершать полеты по направлению Челябинск – Танзания. Рейсы – дважды в неделю.

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