Из Челябинска собираются запустить авиарейсы в Танзанию и на Балеарские острова

Каждая авиакомпания планирует дважды в неделю осуществлять полеты в Африку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Авиакомпании Azur Air и Red Wings подали заявки на открытие прямых рейсов из Челябинска в Африку. Полеты планируется осуществлять в Танзанию и на Балеарские острова. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Росавиацию.
Авиакомпания Red Wings намерена отвечать за направление Челябинск – Пальма-де-Майорка (курортный города на Балеарских островах). Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю.
Отметим, Балеарские острова находятся в Балеарском море на севере Африки и принадлежат Испании.
Авиакомпания Azur Air планирует совершать полеты по направлению Челябинск – Танзания. Рейсы – дважды в неделю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru