На городских пляжах в Челябинске очистили дно водоемов от мусора

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске муниципальные пляжи начали готовить к купальному сезону. Водолазы службы спасения уже завершили очистку дна девяти водоемов. Об этом сообщили в городской администрации.

— Чтобы купальный сезон стартовал без происшествий, со дна водоемов достали опасный мусор и топляк, накопившийся за зиму. В работе использовалась легководолазное снаряжение и гидрокостюмы «сухого» типа, — рассказали в мэрии.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Напомним, в прошлом году на пляжах Челябинска побывали более 170 тысяч отдыхающих. На счету матросов-спасателей оказалось 35 спасенных человеческих жизней, 15 из которых - детские.

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