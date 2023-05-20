На северо-западе Челябинска женщина за рулем автомобиля сбила 17-летнего подростка

Фото: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске женщина за рулем легковушки сбила пешехода. ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ворошилова. Все смогла заснять камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как парень переходит дорогу на «зебре». В этот момент его сбивает синяя LADA Kalina. Молодого человека от удара отбрасывает на несколько метров. Тем не менее он смог самостоятельно встать и отойти подальше от дороги.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что за рулем легковушки находилась 34-летняя женщина. Она сбила 17-летнего подростка.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 17-летний пешеход. В сопровождении бригады скорой медицинской помощи он был доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Магнитогорске молодой водитель легковушки сбил двух девочек 11 и 14 лет. Пострадавшие оказались в реанимации. После ДТП прокуратура начала проверку.

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