В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала

Ограничения будут действовать с 21 мая до 22 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске временно ограничат движение транспорта на улице 3-го Интернационала. Об этом сообщили в городской администрации.

— Из-за работ на сетях водоснабжения с 8:00 часов 21 мая до 20:00 часов 22 июня будет ограничено движение транспорта по улице 3-го Интернационала в районе пересечения с проспектом Ленина, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Челябинске также будут по ночам закрывать движение на мосту по улице Мастеровой. С 19 по 23 мая там будут вестись работы по ремонту асфальта.

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