В Челябинской области вспыхнул пожар рядом с футбольным стадионом

Фото: читатель КП
В Южноуральске возле стадиона Центральный в субботу, 20 мая, вспыхнул пожар. Огромное облако дыма поднялось в небо и начало двигаться в сторону поля, где играют в футбол дети.
— Дымит сильно и много. Так уже происходит где-то 10-15 минут, — рассказал читатель КП.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской сообщили, что подразделения уже выехали к месту пожара. По предварительным данным, загорелись покрышки.
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