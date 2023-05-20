В Челябинской области вспыхнул пожар рядом с футбольным стадионом

Фото: читатель КП

В Южноуральске возле стадиона Центральный в субботу, 20 мая, вспыхнул пожар. Огромное облако дыма поднялось в небо и начало двигаться в сторону поля, где играют в футбол дети.

— Дымит сильно и много. Так уже происходит где-то 10-15 минут, — рассказал читатель КП.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской сообщили, что подразделения уже выехали к месту пожара. По предварительным данным, загорелись покрышки.

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