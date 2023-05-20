В Челябинске начали украшать мозаикой фасад храма Александра Невского

Храм находится на реставрации с июня 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске идет полным ходом реставрация храма Александра Невского. На днях взорам горожан, прогуливающихся на Алом поле, открылась мозаичная икона, украшающая алтарную стену фасада. На ней изображен князь Александр Невский в боевых доспехах и с мечом в руках. Над головой святого реет стяг с изображением Спаса Нерукотворного.

Как сообщили в челябинской епархии, мозаики будут размещены по всему периметру фасада. Сейчас было завершено изображение, которое в дальнейшем не помешает строительным работам.

Фото: челябинская епархия

— Изображения выполнены из смальты с использованием сусального золота. Это трудоемкая работа, требующая большой квалификации художников, – рассказывает настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов.

По словам отца Бориса, специалисты в ходе работы используют реставрационные строительные и отделочные материалы, которые по составу близки к тем, что существовали в начале XX века – в ту эпоху, когда строился храм.

Фото: челябинская епархия

В настоящий момент в здании полностью заменены окна - они все дубовые и долговечные. Фурнитура латунная. Кровля и водосточные трубы выполнены из меди (специалисты отмечают, что они прослужат более 100 лет). В храме на первом этаже сделан пол с подогревом, который выполнен из мрамора шести цветов. Кроме того, к зданию уже подключены все инженерные сети. В подвале также обустраивают крестильное помещение с большой купелью.

Напомним, большая реставрация храма началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в октябре 2024 года.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

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