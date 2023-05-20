В Сатке произошел пожар на комбинате «Магнезит»

На месте возгорания работали 30 сотрудников МЧС. Фото: архив КП

В городе Сатке Челябинской области произошел крупный пожар на объекте группы «Магнезит». Огонь охватил строительные материалы в департаменте по производству порошков, когда подрядная организация выполняла ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание потушили пожарные расчеты из Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша.

— Пожарные оперативно прибыли на место и в максимально короткие сроки справились с бушующим огнем. На месте работали 30 человек личного состава, восемь автоцистерн и одна автолестница. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, — рассказал начальник УГО и ЧС Группы Магнезит Максим Мягков.

В ходе инцидента никто не пострадал. Пожар был полностью ликвидирован за 20 минут.

По данным службы ГО и ЧС группы «Магнезит», возгорание началось из-за нарушений требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов. Однако точные причины пожара предстоит установить сотрудникам МЧС.

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