Владимиру Мякушу исполнилось 75 лет. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» бывшему спикеру ЗСО. Глава региона отметил успехи Владимира Мякуша, когда тот трудился в заксобрании. Кроме этого, Текслер поздравил экс-спикера с 75-летием.

— Вся ваша жизнь связана с регионом, вы работали в областном парламенте в течение 23 лет, из них 16 лет руководили им. Своим отношением к делу и людям вы заслужили почет и уважение у южноуральцев и за пределами Южного Урала, — добавил Текслер.

Владимир Мякуш работал в областном парламенте с 1998 года. В 2005 году был избран спикером, и занимал этот пост до 2021 года, пока не подал в отставку.

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