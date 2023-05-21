Машина перевернулась на улице Каслинская. Фото: ГИБДД

В Челябинске перевернулась грузовая «Газель». ДТП случилось 21 мая на улице Каслинская, неподалеку от дома № 1. Как сообщили в ГИБДД, 26-летний мужчина ехал по Новомеханической улице со стороны Российской, и во время поворота опрокинул автомобиль.

В результате грузовик завалился на бок. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

- Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства по факту дорожно-транспортного происшествия, - добавили в ГИБДД.

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