Житель Челябинской области ночью вломился в дом пенсионерки и отобрал у хозяйки сбережения

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области мужчина ограбил пенсионерку.

Ночью 80-летнюю женщину разбудил странный шум. Встав с постели, пенсионерка обнаружила, что в ее частном доме хозяйничает незнакомец.

Троичанка не впала в шок при виде незваного гостя, а попыталась дать ему отпор. Но мужчина оттолкнул ее и бросился наутек.

Позже пенсионерка обнаружила, что грабитель успел прихватить с собой кошелек с ее сбережениями. Пропали 77 тыс. рублей.

К счастью, женщина запомнила приметы ночного визитера и сообщила их полицейским.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, беглеца удалось найти и задержать. Это оказался 50-летний житель Кунашакского района. В отношении него возбудили уголовное дело о грабеже. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Кошелек с деньгами у него изъяли и обещают вернуть владелице.

Ранее в Миассе грабитель напал на женщину, когда она кормила кота в подъезде.

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