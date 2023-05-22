«Ныряли, пока один из мужчин не пропал под водой»: в Челябинской области развлечения на мосту привели к смерти

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Молодой человек утонул в реке Курасан в Челябинской области. Гибелью обернулся неудачный прыжок с моста.

Несчастный случай произошел в воскресенье 21 мая около поселка Петропавловского в Верхнеуральском районе. В жаркий день компания молодых людей отдыхала у воды. Развлекались, прыгая в реку с десятиметрового железобетонного моста. — Ныряли до тех пор, пока один из мужчин после прыжка не пропал под водой, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Не дождавшись, когда товарищ вынырнет, отдыхающие вызвали спасателей.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Пропавшего 20-летнего ныряльщика искали одновременно с моста, и с берега. В итоге тело погибшего обнаружили в пяти метрах от берега при помощи крючьев-«кошек». Его подняли на поверхность, и передали родным и приехавшим на место ЧП сотрудникам полиции.

Ранее в Челябинской области из реки Миасс выловили тело мужчины, пропавшего за два месяца до того.

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